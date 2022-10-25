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    Из-за взрыва на заводе в Волгограде погиб человек. Ещё трое — в больнице

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    Фото: Алексей Волхонский/v1.ru
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    Взрыв на заводе в Волгограде привёл к гибели одного человека. Ещё трое пострадали: их доставили в медицинское учреждение с ожогами. Об этом 25 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на региональный СК.

    В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области проинформировали, что сведения о пожаре в Красноармейском районе Волгограда поступили на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 13:32. Стало известно, что в здании цеха по производству алюминиевых радиаторов на площади 40 «квадратов» горела алюминиевая пыль.

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    СК организовал доследственную проверку. Следователи и следователи-криминалисты регионального управления выехали для осмотра места и установления всех обстоятельств.

    Как сообщает портал V1.RU, ссылаясь на комитет здравоохранения Волгоградской области, в приемный покой клинической больницы скорой помощи № 15 на личном транспорте была доставлена 22-летняя женщина. Ей оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, известно, что серьёзные ожоги при взрыве получил 26-летний сотрудник предприятия. Погибший, предварительно, — 54-летний мужчина.

    По данным источника медиа, воспламенение висевшей в воздухе алюминиевой пыли произошло во время проведения сварочных работ.

    Взрыв произошёл на предприятии «Форте Пром ГмбХ» в Волгограде. Там производят алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления. Завод на сегодня — одно из крупнейших отечественных предприятий по производству радиаторов в России.

    Фото: Алексей Волхонский/v1.ru

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