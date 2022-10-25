Из-за взрыва на заводе в Волгограде погиб человек. Ещё трое — в больнице

Взрыв на заводе в Волгограде привёл к гибели одного человека. Ещё трое пострадали: их доставили в медицинское учреждение с ожогами. Об этом 25 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на региональный СК.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области проинформировали, что сведения о пожаре в Красноармейском районе Волгограда поступили на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 13:32. Стало известно, что в здании цеха по производству алюминиевых радиаторов на площади 40 «квадратов» горела алюминиевая пыль.