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    Координатора движения «Молодой Петербург» Максима Леонова арестовали на восемь суток за акцию про обещания Беглова

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    2 комментария

    Координатора движения «Молодой Петербург» Максима Леонова арестовали на восемь суток по статье о нарушении порядка организации публичного мероприятия (2 ч. 20.2 статьи КоАП РФ). Об этом «Фонтанке» сообщил юрист Никита Сорокин.

    Речь идёт об акции, прошедшей 20 октября в Александровском парке. Там установили картонную фигуру губернатора Петербурга Александра Беглова, который раздавал прохожим «пустые обещания» в виде банок.

    По словам юриста, Леонов не отказывался от того, что проводил мероприятие. «Он сказал, что действительно его проводил, потому что не согласен с политикой Беглова», — добавил он.

    Сорокин обратил внимание, что в материалах дела используется видеозаписи, сделанные во время слежки за Леоновым. На них запечатлено, как он выгружает из машины конструкцию, использованную во время акции. При этом, отметил юрист, в документах указан ошибочный адрес.

    Он также заявил, что к административной ответственности по той же статье привлекли супругу Леонова Яну и корреспондента негосударственного СМИ.

    Отметим, что движение «Молодой Петербург» в СМИ связывается с именем бизнесмена Евгения Пригожина. А тезисы самой акции, проведенной Леоновым, во многом повторяют тезисы критических для Смольного и губернатора Петербурга интервью, которые Пригожин дает в последнее время СМИ медиагруппы «Патриот», попечительский совет которой возглавляет сам бизнесмен.

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    Комментарии 2

    Диванный Эксперт25 Окт 2022 в 17:43
    А вдруг на следующих выборах Пригожин победит?
    +4−0
    МатрёшечкА25 Окт 2022 в 17:32
    Обиделся восьмой карапуз )))
    +6−0
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