Координатора движения «Молодой Петербург» Максима Леонова арестовали на восемь суток за акцию про обещания Беглова

Координатора движения «Молодой Петербург» Максима Леонова арестовали на восемь суток по статье о нарушении порядка организации публичного мероприятия (2 ч. 20.2 статьи КоАП РФ). Об этом «Фонтанке» сообщил юрист Никита Сорокин.

Речь идёт об акции, прошедшей 20 октября в Александровском парке. Там установили картонную фигуру губернатора Петербурга Александра Беглова, который раздавал прохожим «пустые обещания» в виде банок.

По словам юриста, Леонов не отказывался от того, что проводил мероприятие. «Он сказал, что действительно его проводил, потому что не согласен с политикой Беглова», — добавил он.

Сорокин обратил внимание, что в материалах дела используется видеозаписи, сделанные во время слежки за Леоновым. На них запечатлено, как он выгружает из машины конструкцию, использованную во время акции. При этом, отметил юрист, в документах указан ошибочный адрес. Он также заявил, что к административной ответственности по той же статье привлекли супругу Леонова Яну и корреспондента негосударственного СМИ.