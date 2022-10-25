Петербургский студент не смог оспорить свою мобилизацию. Подвела «заочка»

Красногвардейский районный суд Петербурга признал законным решение о мобилизации Желала Аматханова, который подал иск к призывной комиссии и военкомату с требованием отсрочки. Об этом 25 октября сообщает объединенная пресс-служба судов.
Мужчина пришел в военкомат по повестке 23 сентября, в тот же день его направили в воинскую часть в Ленобласти. Аматханов утверждает, что при его мобилизации были допущены ошибки, в частности, повестка не соответствовала законным требованиям, не было учтено, что он не имеет боевого опыта, ему неверно определили ВУС, не провели медосвидетельствование. Еще один аргумент истца — он впервые получает высшее образование и имеет право на отсрочку.
Однако суд установил, что Аматханов служил в армии, находится в запасе, признан годным к военной службе с категорией А и имеет ВУС «понтонер понтонно-переправочных средств». А отсрочка ему не положена, потому что он учится по заочной форме. Кроме того, на здоровье он не жаловался, как и не предоставил документов, указывающих на наличие заболеваний, препятствующих призыву по мобилизации.
Суд истцу отказал.
В пресс-службе добавили, что еще два дела были прекращены в Кировском и Красногвардейском районных судах, так как решения о призыве истцов были отменены.
В начале октября президент Владимир Путин подписал указ, которым предоставил отсрочку от частичной мобилизации в том числе студентам, обучающимся на очной и очно-заочной формах.