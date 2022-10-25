Петербургский студент не смог оспорить свою мобилизацию. Подвела «заочка»

Красногвардейский районный суд Петербурга признал законным решение о мобилизации Желала Аматханова, который подал иск к призывной комиссии и военкомату с требованием отсрочки. Об этом 25 октября сообщает объединенная пресс-служба судов.



Мужчина пришел в военкомат по повестке 23 сентября, в тот же день его направили в воинскую часть в Ленобласти. Аматханов утверждает, что при его мобилизации были допущены ошибки, в частности, повестка не соответствовала законным требованиям, не было учтено, что он не имеет боевого опыта, ему неверно определили ВУС, не провели медосвидетельствование. Еще один аргумент истца — он впервые получает высшее образование и имеет право на отсрочку.

