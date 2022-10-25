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    Мобилизация

    ЦБ: Мобилизованным могут разрешить вернуть часть стоимости ОСАГО

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    2 комментария

    Мобилизованным россиянам планируют разрешить досрочно расторгать договоры ОСАГО, вернув часть стоимости страховки. Проект соответствующего указания Банк России представил на общественное обсуждение 25 октября.

    Документ позволяет частично вернуть страховую премию при досрочном расторжении договора ОСАГО из-за призыва страхователя на военную службу по мобилизации. Для этого мобилизованному нужно будет подать соответствующее заявление в страховую кампанию. Сделать это можно будет как в офисе страховщика, так и через личный кабинет на сайте компании вне зависимости от того, как был куплен полис. Вернуть можно будет часть стоимости полиса за неиспользованный период.

    Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного можно будет и другим. Для этого потребуется нотариальная доверенность, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора.

    Предложения и замечания по документу можно направлять в Центробанк до 10 ноября.

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    Комментарии 2

    MaxMara25 Окт 2022 в 16:58
    Придумайте ещё что-нибудь, а то народ не торопится, может бесплатно на Мальдивы отправлять?
    +0−0
    hedgehog_25 Окт 2022 в 16:56
    посмертно?
    +0−0
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