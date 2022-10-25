ЦБ: Мобилизованным могут разрешить вернуть часть стоимости ОСАГО

Документ позволяет частично вернуть страховую премию при досрочном расторжении договора ОСАГО из-за призыва страхователя на военную службу по мобилизации. Для этого мобилизованному нужно будет подать соответствующее заявление в страховую кампанию. Сделать это можно будет как в офисе страховщика, так и через личный кабинет на сайте компании вне зависимости от того, как был куплен полис. Вернуть можно будет часть стоимости полиса за неиспользованный период.

Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного можно будет и другим. Для этого потребуется нотариальная доверенность, в которой будет прописано право досрочного расторжения договора.

Предложения и замечания по документу можно направлять в Центробанк до 10 ноября.