В Волгограде произошел взрыв на заводе по производству радиаторов

Взрыв и пожар произошли на заводе по производству радиаторов отопления в Волгограде 25 октября. По предварительным данным, есть погибший и пострадавшие.

Как сообщает V1.RU со ссылкой на источник, взрыв произошел в цеху на улице Бахтурова. Во время сварочных работ взорвалась и загорелась висевшая в воздухе алюминиевая пыль.



В городском управлении МЧС также сообщили, что в здании цеха горела алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров.

