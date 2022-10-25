    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, вос

    762мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.16eur60.16

    В Волгограде произошел взрыв на заводе по производству радиаторов

    6047
    обсудить

    Взрыв и пожар произошли на заводе по производству радиаторов отопления в Волгограде 25 октября. По предварительным данным, есть погибший и пострадавшие.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает V1.RU со ссылкой на источник, взрыв произошел в цеху на улице Бахтурова. Во время сварочных работ взорвалась и загорелась висевшая в воздухе алюминиевая пыль.

    В городском управлении МЧС также сообщили, что в здании цеха горела алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров.

    По информации комитета здравоохранения администрации Волгоградской области, с места взрыва в ожоговый центр клинической больницы скорой помощи № 25 доставили 26-летнего мужчину, получившего серьезные ожоги.

    По предварительным данным, один из сотрудников предприятия — 54-летний мужчина — погиб.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close