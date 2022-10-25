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    Мужчину, избившего машины на Московском проспекте, наказали условным сроком и рублём

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    3 комментария

    В Петербурге вынесли приговор хулигану, лупившему припаркованные автомобили кулаками и ногами в Московском районе в начале сентября. По одной он еще и походил.

    Инцидент произошел вечером 5 сентября 2022 года у дома 199, литера Т, по Московскому проспекту, сообщает 25 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Около 18:30 подсудимый из хулиганских побуждений стал кулаками бить чужой Volvo V40: три раза ударил по стеклу правой передней двери, столько же — по глухому заднему стеклу справа, передней и задней правым дверям. Затем он через капот влез на крышу автомобиля. В результате хулиган оставил вмятины на дверях, капоте и крыше и повредил лакокрасочное покрытие. Ремонт машины обошелся в 90 016 рублей.

    Полчаса спустя там же он напал на припаркованный KIA Cerato, ударив его ногой по задней правой двери. Ремонт вмятины и покрытия обошелся владельцу в 61 182 рубля.

    Свою вину хулиган признал и добровольно возместил хозяину «Вольво» часть ущерба. Ранее мужчина судим не был, на учетах не состоит, работает и помогает матери. Московский районный суд Петербурга признал его виновным в двух эпизодах по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Также с него взыскали 80 016 рублей в пользу владельца Volvo и 61 182 рубля в пользу хозяина KIA.

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    Комментарии 3

    Никита Пряхин25 Окт 2022 в 16:54
    Народный бунт против общей несправедливости и хреновой жизни....
    +1−0
    Avs715325 Окт 2022 в 16:28
    Незаметно чирик уплыл из дела...
    +0−0
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