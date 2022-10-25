Мужчину, избившего машины на Московском проспекте, наказали условным сроком и рублём

В Петербурге вынесли приговор хулигану, лупившему припаркованные автомобили кулаками и ногами в Московском районе в начале сентября. По одной он еще и походил.



Инцидент произошел вечером 5 сентября 2022 года у дома 199, литера Т, по Московскому проспекту, сообщает 25 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Около 18:30 подсудимый из хулиганских побуждений стал кулаками бить чужой Volvo V40: три раза ударил по стеклу правой передней двери, столько же — по глухому заднему стеклу справа, передней и задней правым дверям. Затем он через капот влез на крышу автомобиля. В результате хулиган оставил вмятины на дверях, капоте и крыше и повредил лакокрасочное покрытие. Ремонт машины обошелся в 90 016 рублей.