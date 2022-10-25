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    В Норвегии задержали сотрудника университета по подозрению в шпионаже в пользу России

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    10 комментариев

    В норвежском городе Тромсе накануне задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом 25 октября сообщает телеканал NRK.

    Предполагаемый шпион — гражданин Бразилии, сотрудник Арктического университета Норвегии (Университет Тромсе). Полицейская служба безопасности (PST) полагает, что на самом деле он — гражданин РФ под прикрытием, якобы работающий на российские спецслужбы.

    Отмечается, что мужчина исследовал гибридную войну, а PST впервые арестовала того, кого считает «нелегалом».

    В понедельник, 24 октября, стало известно, что в Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов.

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    Комментарии 10

    Avs715325 Окт 2022 в 16:33
    Китайский лётчик Ли Си Цин?
    +0−0
    Никита Пряхин25 Окт 2022 в 16:27
    Вот они, наши герои невидимого фронта!
    +2−0
    27464513425 Окт 2022 в 15:52
    А что в Норвегии можно вышпионить? Рецепт сюрстреминга?
    +0−2
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