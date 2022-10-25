В Норвегии задержали сотрудника университета по подозрению в шпионаже в пользу России

В норвежском городе Тромсе накануне задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом 25 октября сообщает телеканал NRK.



Предполагаемый шпион — гражданин Бразилии, сотрудник Арктического университета Норвегии (Университет Тромсе). Полицейская служба безопасности (PST) полагает, что на самом деле он — гражданин РФ под прикрытием, якобы работающий на российские спецслужбы.



Отмечается, что мужчина исследовал гибридную войну, а PST впервые арестовала того, кого считает «нелегалом».

