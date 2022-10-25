Hyundai и «Патриот» не разъехались на трассе «Скандинавия» под Выборгом. Пострадали трое

Серьезная авария произошла на мосту на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти утром 25 октября. В больницу увезли обоих водителей и пассажира.
По предварительным данным, около 10 часов утра на 151-м километре федеральной автодороги А-181 «Скандинавия», на мосту через Сайменский канал, столкнулись легковой автомобиль Hyundai Elantra и внедорожник «УАЗ Патриот», сообщает 47News. «УАЗ занесло и вынесло во встречный «Хёндэ». Лед был как на катке», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Наталья. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что трассу обрабатывали солью в 7 часов утра.
В результате ДТП пострадали 71-летний водитель УАЗа, а также водитель и пассажир «Элантры»: мужчина 50 лет и 33-летняя женщина. По словам Натальи, доставать пострадавших из «Хёндэ» до приезда «скорой» не решились. Прибывшие медики осмотрели раненых на месте и госпитализировали, пишет 47News.