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    В Петербурге задержали полуголого хулигана, который мешал работе скорой

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    2 комментария

    Полуголого мужчину пришлось утихомиривать росгвардейцам, которые приехали на подмогу бригаде скорой помощи. Медики нажали тревожную кнопку, поскольку неизвестный осыпал их нецензурной бранью и мешал работе.

    Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга
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    Странная сцена имела место накануне в одном из домов на проспекте Просвещения. Врачи прибыли по вызову местной жительницы. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга.

    «Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину с оголенным торсом, который вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью в адрес медиков, тем самым мешая их работе», — говорится в записи.

    Мужчину задержали и доставили в 58-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.

    Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга

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    Комментарии 2

    Avs715325 Окт 2022 в 16:43
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовит Просвещенья дух...
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений - парадоксов друг!
    +0−0
    Никита Пряхин25 Окт 2022 в 16:41
    Нормальный среднестатистический соотечественник... из тех 86%.....
    +2−0
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