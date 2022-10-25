В Петербурге задержали полуголого хулигана, который мешал работе скорой

Полуголого мужчину пришлось утихомиривать росгвардейцам, которые приехали на подмогу бригаде скорой помощи. Медики нажали тревожную кнопку, поскольку неизвестный осыпал их нецензурной бранью и мешал работе.

Странная сцена имела место накануне в одном из домов на проспекте Просвещения. Врачи прибыли по вызову местной жительницы. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба Росгвардии Петербурга.



«Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину с оголенным торсом, который вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью в адрес медиков, тем самым мешая их работе», — говорится в записи.

