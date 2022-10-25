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    Машина сына вице-премьера Мантурова попала в ДТП в Москве

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    11 комментариев

    Машина сына вице-премьера Дениса Мантурова попала в ДТП на юго-востоке Москвы, в районе Люблино. Об этом 25 октября сообщает РИА Новости.

    По данным информагентства, автомобиль столкнулся с автобусом. «Евгений Мантуров место ДТП не покидал, дождался прибытия сотрудников ГИБДД. Повреждения автобуса минимальны, так как столкновение произошло на низкой скорости», — отмечает информагентство.

    Как уточняет РИА Новости, после ДТП потребовалась медпомощь пассажиру автобуса. Причину происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

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    Комментарии 11

    27482170825 Окт 2022 в 16:50
    он с повесткой надеюсь уже? а хотя о чем я, это же сын самого Мантурова ,ему нельзя ,у него бронь или отсрочка ,да и умирать это участь простых людей
    +0−0
    prosto korsak25 Окт 2022 в 16:00
    Повреждения автобуса минимальны, а повреждения пассажира, которому потребовалась медицинская помощь, вообще не стоят упоминания по мнению репортёра.
    +2−0
    28000775025 Окт 2022 в 15:36
    А почему не на передовой?Или мобилизация казается только простых россиян?Разве Родина у нас не одна?
    +3−0
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