Машина сына вице-премьера Мантурова попала в ДТП в Москве

Машина сына вице-премьера Дениса Мантурова попала в ДТП на юго-востоке Москвы, в районе Люблино. Об этом 25 октября сообщает РИА Новости.
По данным информагентства, автомобиль столкнулся с автобусом. «Евгений Мантуров место ДТП не покидал, дождался прибытия сотрудников ГИБДД. Повреждения автобуса минимальны, так как столкновение произошло на низкой скорости», — отмечает информагентство.
Как уточняет РИА Новости, после ДТП потребовалась медпомощь пассажиру автобуса. Причину происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.