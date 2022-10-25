В Красноярском крае мужчину зарубило винтами вылетевшего на берег катера

Мужчину насмерть зарубило винтом катера в городе Игарка Красноярского края утром 25 октября. Судно вылетело на берег.
Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, инцидент произошел в процессе перевозки пассажиров через протоку из аэропорта Игарки. Когда люди высаживались из судна на воздушной подушке «Хивус», в него влетело второе такое же судно. В результате столкновения один катер выбросило на берег, где под работающие винты угодил 50-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте.
Следователи, транспортная прокуратура и полиция начали проверку.