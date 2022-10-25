    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, вос

    763мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.16eur60.16

    В Красноярском крае мужчину зарубило винтами вылетевшего на берег катера

    3775
    1 комментарий

    Мужчину насмерть зарубило винтом катера в городе Игарка Красноярского края утром 25 октября. Судно вылетело на берег.

    Фото: NGS24.RU/Полиция Красноярского края
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, инцидент произошел в процессе перевозки пассажиров через протоку из аэропорта Игарки. Когда люди высаживались из судна на воздушной подушке «Хивус», в него влетело второе такое же судно. В результате столкновения один катер выбросило на берег, где под работающие винты угодил 50-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

    Следователи, транспортная прокуратура и полиция начали проверку.

    Фото: NGS24.RU/Полиция Красноярского края

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ13

    Комментарии 1

    DEMOMON25 Окт 2022 в 13:47
    "Так он что, за маком не поедет"?
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close