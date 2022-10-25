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    Как игрушки на ёлке. В Петербурге появились крылатые вестники зимы

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    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
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    Ещё одна примета приближающейся зимы — в Петербург начали возвращаться свиристели, любители ягод. Они рассаживаются на деревьях, как игрушки на новогодней ёлке.

    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
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    Фотографиями весёлой стайки делится 25 октября в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» фотограф Антон Кубышкин. Около 50 свиристелей прилетели к его дому и принялись объедать кусты боярышника.

    Свиристели — кочевники, но не перелётные птицы. При смене сезонов они перемещаются на относительно небольшие расстояния, на зиму перелетая несколько южнее своего летнего ареала. Летом питаются насекомыми, зимой — в основном ягодами и другими плодами. Выводят птенцов в июне, в гнёздах на соснах.

    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»
    Фото: Антон Кубышкин / «Птицы СПб и России»

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