Как игрушки на ёлке. В Петербурге появились крылатые вестники зимы

Ещё одна примета приближающейся зимы — в Петербург начали возвращаться свиристели, любители ягод. Они рассаживаются на деревьях, как игрушки на новогодней ёлке.
Фотографиями весёлой стайки делится 25 октября в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» фотограф Антон Кубышкин. Около 50 свиристелей прилетели к его дому и принялись объедать кусты боярышника.
Свиристели — кочевники, но не перелётные птицы. При смене сезонов они перемещаются на относительно небольшие расстояния, на зиму перелетая несколько южнее своего летнего ареала. Летом питаются насекомыми, зимой — в основном ягодами и другими плодами. Выводят птенцов в июне, в гнёздах на соснах.