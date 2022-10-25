В Петербурге спрос на квартиры в малоэтажках с начала года вырос на 6%





С начала года в городе заключили около 7 тысяч сделок в малоэтажных многоквартирных проектах. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», по итогам трех кварталов этого года спрос на подобное жилье вырос на 6% относительно аналогичного периода 2021 года.

Основная часть предложения в сегменте сконцентрирована преимущественно в южном направлении города: локации Пулковское — Волхонское, Московское — Колпинское, Новосергиево, Колпино и в ряде других.