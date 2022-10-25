В Петербурге спрос на квартиры в малоэтажках с начала года вырос на 6%

С начала года в городе заключили около 7 тысяч сделок в малоэтажных многоквартирных проектах. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», по итогам трех кварталов этого года спрос на подобное жилье вырос на 6% относительно аналогичного периода 2021 года.
Основная часть предложения в сегменте сконцентрирована преимущественно в южном направлении города: локации Пулковское — Волхонское, Московское — Колпинское, Новосергиево, Колпино и в ряде других.
— Квартиры в малоэтажных комплексах выбирают люди, ценящие комфорт и уединенность, — отмечают аналитики Консалтингового центра. — Инвестиционный мотив также присутствует, особенно в тех локациях, где заявлены проекты сразу нескольких застройщиков. Совместно они формируют современную инфраструктуру, тем самым обеспечивая синергию развития и привлекательность локации. Это сразу повышает комфорт проживания.
Покупателей недвижимости как для собственного проживания, так и для инвестиций в первую очередь привлекают проекты на старте продаж, когда цена на них минимальна.