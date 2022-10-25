«Ъ»: На туристическом рынке России возвращается спрос на внутренние новогодние туры

После того как власти Москвы, Подмосковья и ряда других регионов объявили о завершении частичной мобилизации, стал возвращаться спрос на новогодние туры внутри страны. Об этом 25 октября сообщает «Коммерсантъ». По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, продажи туров по России на новогодние праздники на 25–30 % превышают показатели прошлого года. Он отметил, что наиболее активные продажи были отмечены в сентябре, однако после объявления частичной мобилизации начался резкий спад. Сейчас, когда некоторые регионы заявили о завершении этого процесса, спрос вернулся.

Другая собеседница издания, представитель «Интуриста» Дарья Домостроева, добавила, что в её компании всплеск интереса к внутренним направлениям на новогодние праздники заметен с конца прошлой недели. Как и предыдущий эксперт, она видит связь с появлением ясности в части регионов относительно частичной мобилизации. В турагентстве Fun&Sun также подтверждают, что динамика продаж вернулась к показателям первой половины сентября. Общее число бронирований сопоставимо с уровнем прошлого года. «Слетать.ру» отмечает, что туры по России на новогодние даты формируют 34 % продаж. Это на 13 % выше, чем за тот же период прошлого года.