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    В Гидрометцентре дали прогноз на зиму

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    8 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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    Синоптики предполагают, что предстоящая зима окажется холоднее предыдущей, однако запредельных температур не ожидается. Об этом 25 октября пишет «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

    По его словам, на большей части России температура зимой останется в пределах климатических норм, а вот на севере Урала и в Сибири может быть теплее обычного. Снега, предположительно, будет довольно много. Такого, как зимой-2019/2020 — с плюсовыми температурами и почти без снега, быть не должно.

    При этом Вильфанд подчеркнул, что долгосрочные прогнозы (они же называются вероятностными) оправдываются только в 65 % случаев.

    «То есть в 35 процентах есть вероятность развития других сценариев. Корректируются долгосрочные прогнозы каждую декаду», — уточнил метеоролог.

    Более точные прогнозы — те, которые даются на 5–7 дней.

    «Атмосфера хаотична. То есть она сама не знает, что будет делать через две недели. Как и мы с вами. Мы можем предполагать, что мы будем делать зимой. Но спланировать каждый конкретный день никто не в состоянии», — поясняет учёный.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

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    Комментарии 8

    Ганс-Дитрих Геншер25 Окт 2022 в 13:55
    А может нет
    А может да
    А может это всё слова :)
    +1−0
    Олежка Рак25 Окт 2022 в 12:54
    Гадание на кофейной гуще..Они на 2-3 часа то не могут спрогнозировать..дармоеды и иждевенцы государственные
    +6−2
    Cashmare25 Окт 2022 в 12:53
    зима будет. но это неточно
    +0−0
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