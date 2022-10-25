В Гидрометцентре дали прогноз на зиму

По его словам, на большей части России температура зимой останется в пределах климатических норм, а вот на севере Урала и в Сибири может быть теплее обычного. Снега, предположительно, будет довольно много. Такого, как зимой-2019/2020 — с плюсовыми температурами и почти без снега, быть не должно.

Синоптики предполагают, что предстоящая зима окажется холоднее предыдущей, однако запредельных температур не ожидается. Об этом 25 октября пишет «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

При этом Вильфанд подчеркнул, что долгосрочные прогнозы (они же называются вероятностными) оправдываются только в 65 % случаев.



«То есть в 35 процентах есть вероятность развития других сценариев. Корректируются долгосрочные прогнозы каждую декаду», — уточнил метеоролог.



Более точные прогнозы — те, которые даются на 5–7 дней.



«Атмосфера хаотична. То есть она сама не знает, что будет делать через две недели. Как и мы с вами. Мы можем предполагать, что мы будем делать зимой. Но спланировать каждый конкретный день никто не в состоянии», — поясняет учёный.

