    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, вос

    763мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.16eur60.16

    Боевые действия на Украине

    На Украине обвинили в госизмене двух жителей Николаева. Их обвиняют якобы в сотрудничестве с РИА Новости

    2674

    Двум жителям Николаева СБУ предъявила обвинения в государственной измене. Спецслужба утверждает, что они якобы сотрудничали с информационным агентством РИА Новости. Об этом 25 октября сообщает ТАСС со ссылкой на СБУ.


    В ведомстве заявили, что задержанные «выдавали себя за блогеров». Украинская сторона говорит, что их «связными» являлись несколько представителей агентства РИА Новости.

    Обоим предъявлены обвинения по статье о госизмене, совершенной в условиях военного времени.

    Однако в РИА Новости опровергли сообщение СБУ и назвали такие данные фейком.

    «Новый фейк спецслужбы, которая не знает, как оправдать своё существование. У РИА Новости никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве», — говорится в сообщении агентства.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close