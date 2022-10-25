На Украине обвинили в госизмене двух жителей Николаева. Их обвиняют якобы в сотрудничестве с РИА Новости

Двум жителям Николаева СБУ предъявила обвинения в государственной измене. Спецслужба утверждает, что они якобы сотрудничали с информационным агентством РИА Новости. Об этом 25 октября сообщает ТАСС со ссылкой на СБУ.
В ведомстве заявили, что задержанные «выдавали себя за блогеров». Украинская сторона говорит, что их «связными» являлись несколько представителей агентства РИА Новости.
Обоим предъявлены обвинения по статье о госизмене, совершенной в условиях военного времени.
Однако в РИА Новости опровергли сообщение СБУ и назвали такие данные фейком.
«Новый фейк спецслужбы, которая не знает, как оправдать своё существование. У РИА Новости никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве», — говорится в сообщении агентства.