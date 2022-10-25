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    Петербургские лисы отъедаются и чаще выходят к людям, но гладить их не надо

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    Петербургским лисам нужно толстеть к зиме, поэтому они часто хозяйничают рядом с человеческим жильем. Специалисты предупреждают: лучше их не кормить и вести себя осторожно. Лисы подходят к свалкам, мусорным контейнерам и частным домам, рассказывает 25 октября пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

    Сланцы — не тапки

    К холодам этим животным нужно набрать до 30 % веса, но человеческая пища может быть для них вредной.

    Кроме того, зверь, привыкший получать еду от человека, может стать непредсказуемым и агрессивным. Должно насторожить и слишком дружелюбное поведение лисы: если она подходит близко и позволяет себя гладить, как домашняя, это может быть признаком бешенства.

    К публикации приложено видео из Сланцев: лисы разбегаются в темноте, увидев проезжающую машину.

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