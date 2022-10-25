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    Паромная переправа через Неву закрылась. Её обещают вернуть

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    Завершила свою работу паромная переправа у Биржевого моста в центре Петербурга. Перевезено более 66 тысяч пассажиров. В следующем году теплоходы, как предполагается, вернутся на линию, несмотря на полноценное открытие движения по мосту, сообщает 25 октября компания — оператор причалов.

    Переправа отчасти является дублером закрытого на капремонт Биржевого моста, она открылась 27 мая. В уходящем сезоне 11-местные тримараны совершили около 10 тысяч поездок между причалами у Петропавловской крепости на Мытнинской набережной и «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной, 2. Они отправлялись каждые 10 минут (с 10 до 20 часов) и преодолевали 1,3 километра за 7 минут, в два раза быстрее, чем это сделал бы автомобиль по земле.

    Любопытно, что пассажиры чаще ездили от Петропавловской крепости в сторону Адмиралтейства, чем обратно. Кроме туристов, переправой регулярно пользовались офисные сотрудники, работающие на Петроградской стороне.

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    Комментарии 1

    kоt-obormot25 Окт 2022 в 12:41
    То берег левый нужен им, то берег правый...
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