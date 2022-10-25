В Сибири жестоко убили многодетную мать. Её бывший рассказал, как пришёл в себя с ножом над телом

Следственный комитет по Республике Алтай расследует убийство матери четырёх детей. Она не смогла уехать от бывшего мужа, увидевшего рядом с ней другого мужчину.
О возбуждении уголовного дела региональный СК сообщает 25 октября. Накануне вечером следственно-оперативная группа работала в Онгудайском районе, где в автомобиле у дороги была убита 37-летняя женщина.
Следственный комитет России
Полицию на место вызвал 39-летний бывший супруг. Он рассказал, как увидел жену в компании другого мужчины и не совладал с чувствами. Когда женщина села в свою машину, он начал преследование.
«Воспользовавшись тем, что женщина съехала с автодороги, совершив вынужденную остановку, разъяренный мужчина подбежал к автомобилю, разбил стекло дверцы, схватил увиденный им в машине складной нож, клинком которого нанес потерпевшей множественные удары в область грудной клетки и шеи», — сообщает Следком.
Потерпевшая умерла на месте. Её бывший супруг «осознал содеянное» и позвонил в полицию. Он задержан, обвинение пока не предъявлено.
У женщины остались четверо детей, младшему из которых три года, старшему 13 лет. Их передали ближайшей родне.