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    В Сибири жестоко убили многодетную мать. Её бывший рассказал, как пришёл в себя с ножом над телом

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    4 комментария

    Следственный комитет по Республике Алтай расследует убийство матери четырёх детей. Она не смогла уехать от бывшего мужа, увидевшего рядом с ней другого мужчину.

    О возбуждении уголовного дела региональный СК сообщает 25 октября. Накануне вечером следственно-оперативная группа работала в Онгудайском районе, где в автомобиле у дороги была убита 37-летняя женщина.

    Следственный комитет России

    Полицию на место вызвал 39-летний бывший супруг. Он рассказал, как увидел жену в компании другого мужчины и не совладал с чувствами. Когда женщина села в свою машину, он начал преследование.

    «Воспользовавшись тем, что женщина съехала с автодороги, совершив вынужденную остановку, разъяренный мужчина подбежал к автомобилю, разбил стекло дверцы, схватил увиденный им в машине складной нож, клинком которого нанес потерпевшей множественные удары в область грудной клетки и шеи», — сообщает Следком.

    Потерпевшая умерла на месте. Её бывший супруг «осознал содеянное» и позвонил в полицию. Он задержан, обвинение пока не предъявлено.

    У женщины остались четверо детей, младшему из которых три года, старшему 13 лет. Их передали ближайшей родне.

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    Комментарии 4

    Игoрь25 Окт 2022 в 14:10
    Ревнивость - это психическое заболевание.
    +1−0
    rumet25 Окт 2022 в 13:43
    c мало-мальски дальним планированием у участников истории - явно не очень... Баба сначала сочеталась с подобным субъектом, хотя наверняка понятны были наклонности (агрессия, ревность, тупость).. Потом 10 лет рожала безостановочно от него.. потом развелась.
    Но свобода для всех участников длилась недолго.. "бывший увидел ее в обществе другого мужчины"... погоня, многочисленные.., смерть - тут он проснулся. А жили б вместе - так и не проснулся бы.
    +0−0
    Slava_Rossii225 Окт 2022 в 13:41
    Сначала выходят за неадекватов замуж, потом от них же страдают.
    +0−0
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