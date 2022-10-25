В Сибири жестоко убили многодетную мать. Её бывший рассказал, как пришёл в себя с ножом над телом

Следственный комитет по Республике Алтай расследует убийство матери четырёх детей. Она не смогла уехать от бывшего мужа, увидевшего рядом с ней другого мужчину.

О возбуждении уголовного дела региональный СК сообщает 25 октября. Накануне вечером следственно-оперативная группа работала в Онгудайском районе, где в автомобиле у дороги была убита 37-летняя женщина.

Следственный комитет России

Полицию на место вызвал 39-летний бывший супруг. Он рассказал, как увидел жену в компании другого мужчины и не совладал с чувствами. Когда женщина села в свою машину, он начал преследование.

