Его сподвигла любовь к авто. Один час потребовался петербуржцу для выплаты всех долгов близких

Отдавать деньги горожанину пришлось за маму и дочку — те напрочь забыли о налогах за земельные участки, недвижимость и люксовые автомобили. Решение проблемы с деньгами ускорила вырисовавшаяся перед петербуржцем перспектива остаться без «Хаммера». Хотя автомобиль был зарегистрирован на одну из женщин, он также бывал за рулём.

На водительском сидении его и обнаружили судебные приставы. В этот момент он находился недалеко от дома одной из должниц. Они объяснили ему ситуацию.

«Узнав, что на автомобиль будет составлен акт описи и ареста из-за многочисленных долгов, мужчина попросил вручить ему квитанции, пообещав моментально оплатить все задолженности. Так и произошло, в течение часа все долги были закрыты», — говорится в сообщении.

В итоге все исполнительные производства были окончены, а ограничительные меры сняты.