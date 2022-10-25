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    Его сподвигла любовь к авто. Один час потребовался петербуржцу для выплаты всех долгов близких

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    Одного часа хватило петербуржцу на то, чтобы оплатить скопившиеся за годы налоги более чем на 1,3 млн руб. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу.


    Отдавать деньги горожанину пришлось за маму и дочку — те напрочь забыли о налогах за земельные участки, недвижимость и люксовые автомобили. Решение проблемы с деньгами ускорила вырисовавшаяся перед петербуржцем перспектива остаться без «Хаммера». Хотя автомобиль был зарегистрирован на одну из женщин, он также бывал за рулём.

    На водительском сидении его и обнаружили судебные приставы. В этот момент он находился недалеко от дома одной из должниц. Они объяснили ему ситуацию.

    «Узнав, что на автомобиль будет составлен акт описи и ареста из-за многочисленных долгов, мужчина попросил вручить ему квитанции, пообещав моментально оплатить все задолженности. Так и произошло, в течение часа все долги были закрыты», — говорится в сообщении.

    В итоге все исполнительные производства были окончены, а ограничительные меры сняты.

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    Комментарии 1

    Гарик123425 Окт 2022 в 11:39
    «В течении часа все долги были закрыты»

    Ага…. А ничего что инфа об этом идёт в налоговую минимум неделю????
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