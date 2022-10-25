В Москве выясняют, как медики могли ошибочно принять мужчину за труп

В Москве разбираются, как столичные медики скорой помощи приняли живого человека за труп и начали заворачивать его в пакет. Об этом 25 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Росздравнадзора.



«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области разбирается в обстоятельствах случившегося», — рассказали информагентству.

Накануне в Telegram-каналах распространилась видеозапись, на которой медики накрывают чёрным пакетом лежащего на лавочке мужчину. В тот момент, когда прибывшие на место полицейские начали оформлять документы, неизвестный внезапно «ожил» и упал со скамейки, где до этого лежал. После, как сообщалось, он встал и ушёл по своим делам.