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    В Москве выясняют, как медики могли ошибочно принять мужчину за труп

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    11 комментариев

    В Москве разбираются, как столичные медики скорой помощи приняли живого человека за труп и начали заворачивать его в пакет. Об этом 25 октября сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Росздравнадзора.

    «Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области разбирается в обстоятельствах случившегося», — рассказали информагентству.

    Накануне в Telegram-каналах распространилась видеозапись, на которой медики накрывают чёрным пакетом лежащего на лавочке мужчину. В тот момент, когда прибывшие на место полицейские начали оформлять документы, неизвестный внезапно «ожил» и упал со скамейки, где до этого лежал. После, как сообщалось, он встал и ушёл по своим делам.

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    Комментарии 11

    27503938225 Окт 2022 в 11:32
    пакеты нонче в ходу
    +3−0
    Штиль25 Окт 2022 в 11:19
    Бывает всякое, даже во времена СССР - пара случаев, когда человек приходит в себя в морге и пугает дежурного своим выходом из вне...
    +0−1
    Кони Анатолий Ф.25 Окт 2022 в 11:18
    Приличному зомби уже и на лавку прилечь нельзя. Сразу в мешок и под протокол. Лежал себе, никого не кусал и вот на тебе!
    +1−0
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