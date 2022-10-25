Игра с другом закончилась для школьника на юге Петербурга операцией. Уголовная карма настигла обидчика к концу первой четверти

Два месяца следственный комитет ждал экспертизу, которая бы установила, как получил внутренние травмы девятиклассник во Фрунзенском районе.
Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили накануне, в день рождения пострадавшего — ему исполнилось 17 лет, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 октября.
Подростка увезли в больницу за день до начала учебного года из квартиры на Будапештской улице. По предварительной информации, он был несколько нетрезв и жаловался на сильные боли в животе. Медикам пришлось срочно увезти мальчика на операцию и удалить ему один из внутренних органов.
Эксперты установили, что орган был поврежден в результате сильного удара в область живота.
Сотрудники уголовного розыска накануне около часа дня задержали подозреваемого в нанесении этого удара — 16-летнего десятиклассника, который был предположительно в гостях у пострадавшего.
После допроса его отпустили на подписку о невыезде.