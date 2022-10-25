Игра с другом закончилась для школьника на юге Петербурга операцией. Уголовная карма настигла обидчика к концу первой четверти

Подростка увезли в больницу за день до начала учебного года из квартиры на Будапештской улице. По предварительной информации, он был несколько нетрезв и жаловался на сильные боли в животе. Медикам пришлось срочно увезти мальчика на операцию и удалить ему один из внутренних органов.

Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили накануне, в день рождения пострадавшего — ему исполнилось 17 лет, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 октября.

Два месяца следственный комитет ждал экспертизу, которая бы установила, как получил внутренние травмы девятиклассник во Фрунзенском районе.

Эксперты установили, что орган был поврежден в результате сильного удара в область живота.



Сотрудники уголовного розыска накануне около часа дня задержали подозреваемого в нанесении этого удара — 16-летнего десятиклассника, который был предположительно в гостях у пострадавшего.



После допроса его отпустили на подписку о невыезде.

