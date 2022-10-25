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    Игра с другом закончилась для школьника на юге Петербурга операцией. Уголовная карма настигла обидчика к концу первой четверти

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    2 комментария

    Два месяца следственный комитет ждал экспертизу, которая бы установила, как получил внутренние травмы девятиклассник во Фрунзенском районе.

    Дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили накануне, в день рождения пострадавшего — ему исполнилось 17 лет, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 октября.

    Подростка увезли в больницу за день до начала учебного года из квартиры на Будапештской улице. По предварительной информации, он был несколько нетрезв и жаловался на сильные боли в животе. Медикам пришлось срочно увезти мальчика на операцию и удалить ему один из внутренних органов.

    Эксперты установили, что орган был поврежден в результате сильного удара в область живота.

    Сотрудники уголовного розыска накануне около часа дня задержали подозреваемого в нанесении этого удара — 16-летнего десятиклассника, который был предположительно в гостях у пострадавшего.

    После допроса его отпустили на подписку о невыезде.

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    Комментарии 2

    theHard25 Окт 2022 в 09:50
    а при чём здесь "уголовная карма"?
    +0−0
    Гоша Белградский25 Окт 2022 в 09:10
    Типичные разборки по нетрезвости. Отмечали ДР, скорее всего. А удалили селезёнку. Инвалид на всю жизнь.
    +0−0
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