Мать и двое её детей погибли в дыму в Саратове, старший ребёнок спасся. Уже есть версия

Трагедия произошла минувшей ночью в микрорайоне Увек города Саратова.
Как сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своём телеграм-канале, в результате пожара, начавшегося в 02:10 в доме 15 по
По данным областного СУ СК, пожар заметил 12-летний мальчик, живущий в доме, и побежал к взрослым. Спасся он сам, а также его дед, тоже находившийся в доме. Пожарные ликвидировали возгорание и задымление, а после этого нашли тело 29-летней женщины и двух ее детей 2016 и 2018 года рождения.
«Признаков насильственной смерти на теле погибших при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, их смерть наступила вследствие отравления продуктами горения», — отмечается в сообщении.
По предварительной версии, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета, которую оставил дед.
Следователи начали доследственную проверку. В частности, назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших.