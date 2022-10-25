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    Мать и двое её детей погибли в дыму в Саратове, старший ребёнок спасся. Уже есть версия

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    1 комментарий
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    Трагедия произошла минувшей ночью в микрорайоне Увек города Саратова.

    Как сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своём телеграм-канале, в результате пожара, начавшегося в 02:10 в доме 15 по 5-му Увекскому проезду, погибли на месте три человека, жители Саратова: 31-летняя женщина и дети 3 и 5 лет.

    По данным областного СУ СК, пожар заметил 12-летний мальчик, живущий в доме, и побежал к взрослым. Спасся он сам, а также его дед, тоже находившийся в доме. Пожарные ликвидировали возгорание и задымление, а после этого нашли тело 29-летней женщины и двух ее детей 2016 и 2018 года рождения.

    «Признаков насильственной смерти на теле погибших при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, их смерть наступила вследствие отравления продуктами горения», — отмечается в сообщении.

    По предварительной версии, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета, которую оставил дед.

    Следователи начали доследственную проверку. В частности, назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших.

    Фото: СУ СК России по Саратовской области

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    Комментарии 1

    firma25 Окт 2022 в 08:02
    Так, двадцатидевятилетнюю женщину нашли, а погибшую тридцатиоднолетнюю нет, и куда она подевалась?
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