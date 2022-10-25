Мать и двое её детей погибли в дыму в Саратове, старший ребёнок спасся. Уже есть версия

Трагедия произошла минувшей ночью в микрорайоне Увек города Саратова.



Как сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своём телеграм-канале, в результате пожара, начавшегося в 02:10 в доме 15 по 5-му Увекскому проезду, погибли на месте три человека, жители Саратова: 31-летняя женщина и дети 3 и 5 лет.



По данным областного СУ СК, пожар заметил 12-летний мальчик, живущий в доме, и побежал к взрослым. Спасся он сам, а также его дед, тоже находившийся в доме. Пожарные ликвидировали возгорание и задымление, а после этого нашли тело 29-летней женщины и двух ее детей 2016 и 2018 года рождения.

