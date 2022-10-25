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    Самолёт Петербург — Фергана совершил вынужденную посадку

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    Борт авиакомпании Uzbekistan Airways, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Фергану (Узбекистан), 25 октября в 6 часов по московскому времени вынужденно сел в аэропорту Намангана (второй по численности населения город Узбекистана после Ташкента). Причиной стал туман. Посадка прошла в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя АО Uzbekistan airports.

    «Рейс HY-636 авиакомпании Uzbekistan Airways Санкт-Петербург — Фергана из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Намангане в 08:00», — рассказали в авиакомпании.

    Пассажиры переместились из самолёта в терминал. Возможно, дальше до Ферганы их довезут на автобусах: расстояние до неё от Намангана — около 130 километров.

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