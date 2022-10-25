Самолёт Петербург — Фергана совершил вынужденную посадку

Борт авиакомпании Uzbekistan Airways, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Фергану (Узбекистан), 25 октября в 6 часов по московскому времени вынужденно сел в аэропорту Намангана (второй по численности населения город Узбекистана после Ташкента). Причиной стал туман. Посадка прошла в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя АО Uzbekistan airports.



«Рейс HY-636 авиакомпании Uzbekistan Airways Санкт-Петербург — Фергана из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Намангане в 08:00», — рассказали в авиакомпании.

