Чертово колесико. Суд взыскал с авиакомпании деньги за испорченный чемодан петербуржца

Мировой судья судебного участка № 91 рассмотрел иск Алексея Киселева к авиакомпании «Уральские авиалинии» о защите прав потребителей. Предметом спора стало колесико от чемодана. Подробности 25 октября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Киселев рассказал, что 23 марта летел из Калининграда к берегам Невы. С ленты выдачи багажа мужчина снял свой чемодан, в пути у него потерялось колесо. Повреждение зафиксировали актом. Истец обратился к авиакомпании. Те сказали, что готовы возместить ущерб в размере 600 рублей. Киселева сумма не устроила. Он объяснил это тем, что ответчик взял сумму с потолка. Также он указал, что вся его семья из-за этого колесика около часа томилась в зоне получения багажа, чтобы оформить фиксацию повреждения. Грудной ребенок Киселева пострадал от этого больше всего. Как — не уточняется.