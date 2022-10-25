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    Чертово колесико. Суд взыскал с авиакомпании деньги за испорченный чемодан петербуржца

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    1 комментарий

    Мировой судья судебного участка № 91 рассмотрел иск Алексея Киселева к авиакомпании «Уральские авиалинии» о защите прав потребителей. Предметом спора стало колесико от чемодана. Подробности 25 октября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Киселев рассказал, что 23 марта летел из Калининграда к берегам Невы. С ленты выдачи багажа мужчина снял свой чемодан, в пути у него потерялось колесо. Повреждение зафиксировали актом. Истец обратился к авиакомпании. Те сказали, что готовы возместить ущерб в размере 600 рублей. Киселева сумма не устроила. Он объяснил это тем, что ответчик взял сумму с потолка. Также он указал, что вся его семья из-за этого колесика около часа томилась в зоне получения багажа, чтобы оформить фиксацию повреждения. Грудной ребенок Киселева пострадал от этого больше всего. Как — не уточняется.

    Киселев решил сам рассчитать стоимость колеса чемодана и ремонта. Получилось 4 тысячи рублей. Моральный вред он оценил в 3 тысячи. Не забыл мужчина судебные расходы и другие издержки. В итоге суд взыскал с «Уральских авиалиний» в пользу истца стоимость колесика в размере 4000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 243,40 рубля, штраф в размере 3621,70 рубля, судебные расходы в размере 425,13 рубля и государственную пошлину в 424,87 рубля.

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    Комментарии 1

    Slava_Rossii225 Окт 2022 в 01:52
    Вот не понимаю я глупости менеджеров компании. Можно было уладить дело 3 тыс. на месте и сохранить лицо компании. А так и опозорились на всю страну и денег потеряли в 5 раз больше.
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