В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты, а также увеличили число сотрудников правопорядка после введения среднего уровня реагирования. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба губернатора региона Василия Голубева.
Голубев провел заседание оперативного штаба региона и утвердил план необходимых мероприятий.
Президент РФ Владимир Путин 19 октября поручил ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим «среднего уровня реагирования».