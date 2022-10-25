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    В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты

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    3 комментария

    В Ростовской области выставили дополнительные наряды и посты, а также увеличили число сотрудников правопорядка после введения среднего уровня реагирования. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба губернатора региона Василия Голубева.

    Голубев провел заседание оперативного штаба региона и утвердил план необходимых мероприятий.

    Президент РФ Владимир Путин 19 октября поручил ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя режим «среднего уровня реагирования».

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    Комментарии 3

    27503396125 Окт 2022 в 02:11
    Всех военкомов на передовую ! В штурмовые отряды ! Чтобы личным примером...
    +0−0
    26670103225 Окт 2022 в 01:56
    Сотрудников правопорядка отправить на передовую и будет порядок
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!25 Окт 2022 в 00:38
    всё по плану не спеша и методично.
    +0−0
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