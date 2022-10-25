Феодоровская икона в Смольном: что такое список и почему он не хуже оригинала

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В Смольный собор на днях прибыл список Чудотворной Феодоровской иконы Божьей матери. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. В ближайшее время новый образ можно будет увидеть в храме.

Вопрос для специалиста

Конечно, все уже давно знают, как обращаться с иконами: правильно креститься, ставить свечу. Даже то, что их не выбрасывают, а сжигают и пепел закапывают там, где не ходят, — тоже известно. Но кое-какая информация о священных для восточных христиан изображениях святых, Богоматери и Христа обычно ускользает от неспециалиста. Эти сведения, которыми обычно владеют искусствоведы, иконописцы и другие мастера, могут быть небезынтересны и нашим читателям.



Например, в чем разница между копией иконы и ее списком? Расскажем об этом на примере той самой Феодоровской иконы Божьей матери, «Елеусы» («Умиление»), авторство которой приписывают евангелисту Луке.

Что такое список?

Вот мы сказали «приписывается Луке». Неужели может икона сохраняться неизменно почти две тысячи лет? Разумеется, некоторые художественные произведения того времени чудом дошли до наших дней, но не иконы — они горели вместе с церквями, их уничтожали гонители христианства и позже иконоборцы. В общем, многотрудной была их жизнь. Но наиболее почитаемым из них продлевали жизнь списки.



Разберемся, что же это такое и чем отличаются от копии. Кажется, что это одно и то же: мастер берет новую доску, свежие краски и заново пишет образ старой иконы.

Но есть и разница. Копия — точно такое же изображение, как на «материнской» иконе, не отличающееся ни в одной детали. Если формулировать это короче, то можно сказать так: в копии идут от формы, в списке — от содержания. Списками считаются только живописные изображения - распечатки на принтере или типографские копии «не работают».

Список может в некоторых случаях довольно существенно отличаться от исходной доски. Например, художник может изобразить на нем недавно произошедшее чудо или переосмыслить образ — в рамках традиции, конечно. Однако у новой иконы останется духовное единство с оригиналом. И даже часть благодати от протографа (оригинала) может перейти на список.



Поэтому так часто мастера воспроизводят именно чудотворные иконы. Например, у Феодоровской Божьей матери списков больше десяти. Один из них теперь находится в Смольном соборе Петербурга.



История чудотворной иконы

Оригинал хранится в Богоявленском-Анастасиином женском монастыре Костромы. Феодоровская икона почитается заступницей молодых, невест, семейного благополучия. Здесь надо упомянуть про ее особенность: на оборотной стороне доски изображена святая мученица Параскева (Пятница), считавшаяся на Руси покровительницей свадеб и невест.

Фото: Wikipedia Поделиться Поделиться





Достоверно о появлении этой иконы на Руси ничего не известно, не сохранилось даже легенд. Первые упоминания о ней относятся к XII веку и помещают ее в деревянную часовню у Городца. Монастырь, названный по ее имени, был уничтожен Батыем вместе с городом, а икона, казалось бы, безвозвратно утрачена. Но позже ее чудесно обрели, и об этом есть сразу несколько преданий. По одной версии, через год костромской князь Василий Квашня увидел чудотворный образ на дереве около реки Запрудни и перенес в Кострому. На месте ее обретения был построен Запрудненский Спасский монастырь и церковь в память великомученика Феодора Стратилата. От него икона получила своё название — Феодоровская. Вторая версия полностью совпадает по сюжету, но отличается датой и князем: будто бы икону обрёл в 1263 году младший брат Александра Невского Василий Ярославич.



По третьему преданию образ Богоматери нашёл князь Юрий Всеволодович в ветхой деревянной часовне близ Городца. После его смерти икона перешла к его младшему брату Ярославу, который благословил ею брак своего сына Александра Невского с полоцкой княжной Александрой Брячиславовной. После смерти князя Александра в 1263 году образ попал уже к его младшему брату Василию (вот и совпадение со вторым преданием) — и с ним оказался-таки в Костроме. Во всех преданиях упоминается, что спасшийся из Городца путник пришел в этот город и узнал пропажу.



Именно этим святым ликом Михаила Федоровича, первого из династии Романовых, благословила его мать, инокиня Марфа, на царствование в 1613 году. После этого с иконы стали делать многочисленные списки. Со второй половины XVII века на них появляются клейма, изображающие фрагменты истории уже самого образа. В частности, чудо 1260 года, когда небольшая дружина великого князя Ярослава Всеволодовича выступила на защиту Костромы от татарского воинства. Князь велел нести перед собой Феодоровскую икону, и лик Пресвятой Богородицы ослепительными лучами обратил врагов в бегство.

В XIX веке образ был украшен драгоценными камнями, а в конце того столетия для него создали золотой оклад весом 10 кг.

Почему в Смольном?

Сейчас в Смольном соборе нет иконостаса, он только восстанавливается. Исторически же их было три. Последний из них, работы Максимилиана Месмахера — известного архитектора, — был установлен в 1875 году. После революции он очень сильно пострадал, многие иконы были утрачены, но каркас стоял в интерьере храма, пока здание не передали в ведение Государственного музея истории Ленинграда. Тогда конструкцию решили окончательно разобрать.



Сейчас под патронатом Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге в соборе восстанавливают именно месмахеровский иконостас. Но в каждом храме должна быть особо почитаемая икона, и часто она располагается не в иконостасе, а в отдельном киоте.

Фото: пресс-служба Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Фото: пресс-служба Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Фото: пресс-служба Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Фото: пресс-служба Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Поделиться Поделиться





В случае с такой иконой для Смольного сначала речь шла о Тихвинской Божьей матери, однако позже остановились на Феодоровской, ведь именно ей на царство был благословлен первый из династии Романовых. Впоследствии ей благословляли при переходе в православие всех иноземных принцесс, которые становились царицами и императрицами, женами правителей России. Всем им давали одно отчество — Федоровна.

Кроме того, Смольный монастырь, как известно, был создан императрицей Елизаветой для себя - в качестве убежища в конце жизни. И еще: Феодоровскую икону высоко чтила Мария Федоровна, мать Николая I, при котором замороженные в царствие Екатерины работы по устроению собора и монастыря были продолжены. Немаловажно и то, что Смольный институт, в котором учились девочки из дворянских семей, ставил целью в том числе успешно выдать воспитанниц замуж, поэтому икона — покровительница молодых девушек и замужества — в его храме очень уместна.



Для Смольного собора сделали точный список Чудотворной иконы Феодоровской Божией матери — по фотографии образа, а драгоценный оклад и ризу — по фото и цифровым 3D-моделям оригинала. В работе над изготовлением списка на разных этапах в течение года принимали участие 8 мастеров — иконописцев, резчиков по металлу и дереву, ювелиров.

Иконная доска из массива липы, врезные элементы дубовые. Чудотворный лик писали яичной темперой. Оклада из меди и латуни украшен сусальным золотом, ювелирными стразами и драгоценными камнями. Например, для украшения нимбов и короны, создания оправы камней, оправы угловых образов, звезд на Богородице и ее одежды используется более килограмма искусственно выращенного жемчуга разных размеров.

Фото: пресс-служба Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге Поделиться Поделиться





Сейчас икона уже перевезена в собор и совсем скоро ее установят — сейчас для нее прямо в церкви делают киот.

