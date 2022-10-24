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    Гол Яшкина принес победу СКА в матче с «Локомотивом»

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    1 комментарий

    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива». Встреча проходила в Петербурге 24 октября.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2). Голы за СКА забили Марат Хайруллин (3 минута — в большинстве), Игорь Ожиганов (29), Никита Камалов (36) и Дмитрий Яшкин (55). У «Локомотива» отличились Максим Березкин (12), Павел Красковский (42 — в большинстве) и Андрей Сергеев (45).

    После 22 матчей на счету СКА 41 очко (20 побед, 2 поражения). Петербуржцы идут на первом месте в сводной таблице КХЛ.

    Следующий матч СКА проведет 26 октября в Петербурге против «Нефтехимика» из Нижнекамска.

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    Комментарии 1

    Батарейкин24 Окт 2022 в 23:40
    Яшкин на скамье оштрафованных должен был сидеть 4 минуты, но судьи опять перед Ёсей Марино прогнулись...
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