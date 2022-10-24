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    Консервы с картой Грузии вызвали в Абхазии переполох и прокурорскую проверку

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    4 комментария

    Консервы с изображением карты Грузии, где Абхазия ее часть, спровоцировали прокурорскую проверку. Надзорное ведомство выясняет, откуда такой продукт попал на полки абхазских магазинов. Об этом 24 октября сообщает РИА Новости.

    Подозрительные банки нашли в одном из магазинов Пицунды. Покупатель выложил фото в соцсети, после чего ветераны грузино-абхазской войны 1992–1993 годов призвали торгового представителя к ответу. Организация заявила также о том, что грузинские вина продаются в Абхазии, и попросила присмотреться к атласу по географии для 7-го класса, где на обложке изображен грузинский флаг.

    В итоге прокуратура начала проверку по факту обнаружения «грузинских» консервов. Атласы и вина тоже изучат.

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    Комментарии 4

    правду не задушишь не убьёшь!24 Окт 2022 в 23:19
    абхазия это грузия что за шум здесь не понимаю.
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