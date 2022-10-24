    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 1

    0 м/с, штиль

    763мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.16eur60.16

    Без лишних глаз. В России утвердили новые правила освидетельствования водителей на опьянение

    5226
    4 комментария

    Проверять российских водителей на состояние алкогольного опьянения теперь будут по-новому. Правительство России утвердило правила, которые 24 октября появились на официальном портале правовой информации. Старые правила были приняты в 2008 году. Новые вступят в силу 1 марта 2023 года и будут действовать в течение 6 лет.

    Теперь присутствие пары понятых при освидетельствовании необязательно. Чужие глаза можно заменить видеозаписью процесса. Основанием для проверки, как и прежде, будут служить запах, нарушение речи, нетрезвое поведение и так далее.

    С цифрами на алкотестере тоже все осталось так же. Если он показывает цифру больше 0,16 миллиграмма на литр — от протокола не отвертеться. Если водитель не хочет дуть в трубку, его отправляют на медицинское освидетельствование. Также инспектор может отправить автовладельца к врачу, если подозревает опьянение, но прибор ничего не показывает.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    Kezevo24 Окт 2022 в 22:53
    Да пора уже просто на основании : нет оснований не доверять сотруднику полиции , отбирать права и отправлять в тюрьмы. Чо изголяюися то видеосьемки протоколы..
    +1−0
    ost-2124 Окт 2022 в 22:35
    Так а что поменялось то??? Понятых устранили, так они и раньше составляли непонятный контингент взятых якобы с дороги. А а по поводу видеозаписи процесса придетса всегда спрашивать, а есть полное видео а то мож у инспектора обморок может случиться и камера в пол. Пункт И так далее ( в редакторстве Фъ) тоже вызывает многозначительные размышления. А как "сынок" попадется так все без изменений номеров нет и стоят ждут.
    +4−0
    Coulthard24 Окт 2022 в 22:34
    "Цифру больше 0.16". В школе не учились? Цифры - это символы, как буквы в алфавите. Их десять, 0...9. Из них составляют ЧИСЛА!
    +3−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close