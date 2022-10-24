Без лишних глаз. В России утвердили новые правила освидетельствования водителей на опьянение

Проверять российских водителей на состояние алкогольного опьянения теперь будут по-новому. Правительство России утвердило правила, которые 24 октября появились на официальном портале правовой информации. Старые правила были приняты в 2008 году. Новые вступят в силу 1 марта 2023 года и будут действовать в течение 6 лет.



Теперь присутствие пары понятых при освидетельствовании необязательно. Чужие глаза можно заменить видеозаписью процесса. Основанием для проверки, как и прежде, будут служить запах, нарушение речи, нетрезвое поведение и так далее.