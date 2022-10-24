«Зенит» забил семь голов «Сочи»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 14-го тура чемпионата РПЛ против «Сочи». Встреча проходила 24 октября в Петербурге, на «Газпром Арене».
Сине-бело-голубые выиграли со счетом 7:0. Голы забили Иван Сергеев (2-я и 11-я минуты), Малком (11, 74), Вендел (32), Вилмар Барриос (53), Мантуан (76). Отметим, что на 19-й минуте с поля за срыв атаки удалили футболиста «Сочи» Артёма Мещанинова, в результате чего гости остались в меньшинстве.
Благодаря этой победе «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице. Следующий матч петербуржцы проведут 30 октября на выезде против «Краснодара».