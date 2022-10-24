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    «Зенит» забил семь голов «Сочи»

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    1 комментарий
    Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 14-го тура чемпионата РПЛ против «Сочи». Встреча проходила 24 октября в Петербурге, на «Газпром Арене».

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    Сине-бело-голубые выиграли со счетом 7:0. Голы забили Иван Сергеев (2-я и 11-я минуты), Малком (11, 74), Вендел (32), Вилмар Барриос (53), Мантуан (76). Отметим, что на 19-й минуте с поля за срыв атаки удалили футболиста «Сочи» Артёма Мещанинова, в результате чего гости остались в меньшинстве.

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    Благодаря этой победе «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице. Следующий матч петербуржцы проведут 30 октября на выезде против «Краснодара».

    Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 1

    случайный_5e4ce4e84d5e324 Окт 2022 в 22:41
    счёт должен был быть двухзначным, простили...
    +1−0
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