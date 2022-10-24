В сети появился трейлер супергеройского фильма Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Первый трейлер супергеройской картины вселенной Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания» вышел 24 октября на канале студии на YouTube. Этот фильм должен стать сиквелом популярных кинокартин «Человек-муравей» и «Человек-муравей и Оса», начав четвертый десяток лент медиафраншизы.



Главными героями ленты станут Скотт Лэнг (Человек-муравей) в исполнении Пола Радда и Хоуп ван Дайн (Оса) в исполнении Эванджелин Лилли, которые отправятся в путешествие в Квантовый мир. Собственно в трейлере картины неожиданный момент отправки в это путешествие, а также сами странствия по причудливому миру — и демонстрируются.

