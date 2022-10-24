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    Кино

    В сети появился трейлер супергеройского фильма Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

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    1 комментарий

    Первый трейлер супергеройской картины вселенной Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания» вышел 24 октября на канале студии на YouTube. Этот фильм должен стать сиквелом популярных кинокартин «Человек-муравей» и «Человек-муравей и Оса», начав четвертый десяток лент медиафраншизы.

    Главными героями ленты станут Скотт Лэнг (Человек-муравей) в исполнении Пола Радда и Хоуп ван Дайн (Оса) в исполнении Эванджелин Лилли, которые отправятся в путешествие в Квантовый мир. Собственно в трейлере картины неожиданный момент отправки в это путешествие, а также сами странствия по причудливому миру — и демонстрируются.

    Автор: Marvel Entertainment/YouTube

    Премьеру нового комикса ждут 17 февраля 2023 года. Режиссер картины — Пейтон Рид.

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    Комментарии 1

    ost-2124 Окт 2022 в 21:01
    Так санкции же? Как мы это можем посмотреть?
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