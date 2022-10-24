ДТП с автобусами устроило на юго-западе Петербурга западню для автомобилистов

Авария с участием двух автобусов на пересечении Витебского проспекта и улицы Типанова стала причиной большой пробки в Московском районе Петербурга 24 октября. В вечерний час пик красными стали непосредственно Типанова, проспект Славы и Витебский проспект. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».
«На перекрестке Типанова и Гагарина встретились два автобуса. По Типанова в сторону Космоса и Окея вообще не проехать, только через узкую щель правого ряда, где движение идет в обе стороны», — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок», пострадавших нет, обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение транспорта восстановлено с 20:08.