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    ДТП с автобусами устроило на юго-западе Петербурга западню для автомобилистов

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    1 комментарий

    Авария с участием двух автобусов на пересечении Витебского проспекта и улицы Типанова стала причиной большой пробки в Московском районе Петербурга 24 октября. В вечерний час пик красными стали непосредственно Типанова, проспект Славы и Витебский проспект. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

    Фото: Скриншот из сервиса «Яндекс. Карты»
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    «На перекрестке Типанова и Гагарина встретились два автобуса. По Типанова в сторону Космоса и Окея вообще не проехать, только через узкую щель правого ряда, где движение идет в обе стороны», — пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок», пострадавших нет, обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение транспорта восстановлено с 20:08.

    Фото: Скриншот из сервиса «Яндекс. Карты»

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    Комментарии 1

    26608102524 Окт 2022 в 20:56
    На карте вообщето типанова и витебский пр))
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