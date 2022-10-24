Юсуповский сад оголился. Ограду увозят на реставрацию

В Петербурге начался демонтаж ограды Юсуповского сада, фотографии в редакцию прислали обеспокоенные читатели. Однако в городском комитете по охране памятников успокоили: ограду увозят на реставрацию.
Реставрацию ограды с воротами, которая входит в состав памятника федерального значения «Дворец Юсуповых», проведут по программе комитета по охране памятников (КГИОП).
В комитете «Фонтанке» пояснили, что в настоящее время завершаются демонтаж ограды с маркировкой деталей и транспортировка в реставрационную мастерскую.
Контракт на реставрационные работы по итогам конкурса был заключен с компанией «Реставрационная мастерская «Наследие» на 114,5 млн рублей.
Реставрация должна быть завершена в 2024 году.