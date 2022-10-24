    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, зап

    762мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd61.16eur60.16

    Юсуповский сад оголился. Ограду увозят на реставрацию

    604
    обсудить

    В Петербурге начался демонтаж ограды Юсуповского сада, фотографии в редакцию прислали обеспокоенные читатели. Однако в городском комитете по охране памятников успокоили: ограду увозят на реставрацию.

    ПоделитьсяПоделиться

    Реставрацию ограды с воротами, которая входит в состав памятника федерального значения «Дворец Юсуповых», проведут по программе комитета по охране памятников (КГИОП).

    В комитете «Фонтанке» пояснили, что в настоящее время завершаются демонтаж ограды с маркировкой деталей и транспортировка в реставрационную мастерскую.

    Контракт на реставрационные работы по итогам конкурса был заключен с компанией «Реставрационная мастерская «Наследие» на 114,5 млн рублей.

    Реставрация должна быть завершена в 2024 году.

    Ограда сада вдоль Садовой улицы в целом сохранила свой первоначальный архитектурный облик, но при выделении участков на Садовой улице под строительство зданий Общества Спасения на водах и Музея имени Императора Николая I сократилась ее протяженность.

    Сейчас длина ограды составляет 146 метров. Ажурная решетка выполнена из чугуна методом литья, цоколь и пилоны — из блоков известняка Путиловского месторождения.

    Реставрация ограды проводилась в 1954 и 1979 годах, при этом часть секций была воссоздана по образцу исторических. Последняя реставрация была в 1990-х годах.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close