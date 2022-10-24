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    Житель Алушты получил 2,5 года колонии строгого режима за фейки про российскую армию

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    3 комментария

    Крымчанин получил реальный срок за фейки про Вооруженные силы РФ. Листовки, которыми мужчина обклеивал дома и остановки в Алуште, суд оценил в два с половиной года колонии строгого режима.

    Как 24 октября сообщила пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю, 31-летний мужчина разбрасывал изготовленные в своей квартире листовки с заведомо ложной информацией по почтовым ящикам многоквартирных домов, расклеивал на улицах города и остановках общественного транспорта.

    Алуштинский городской суд установил, что весной этого года мужчина расклеил на дорожных знаках и электрических столбах в Алуште листовки с фотографиями участника специальной военной операции, на которых также были указаны его фамилия и компрометирующие надписи.

    О задержании крымчанина и возбуждении уголовного дела в апреле сообщал республиканский Следственный комитет, уточняя, что листовки изготавливались в квартире по улице 50 лет Октября. По данным СК, с сотрудником силовой структуры, который участвовал в СВО, мужчина был знаком лично, обклеив листовками и его дом.

    Суд признал мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) и приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Вину осужденный не признал.

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    Комментарии 3

    Yksy24 Окт 2022 в 19:53
    В смысле - вину не признал??

    В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл наличие на иждивении малолетнего ребёнка, явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления
    +0−0
    Kezevo24 Окт 2022 в 19:48
    Да можно было бы уже сказать что войска рф стоят пюпод львовом а все остальное фейк не согласен - на строгий
    +0−0
    Семён Воля24 Окт 2022 в 19:46
    Фейки про фейк?
    +2−0
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