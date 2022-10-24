Житель Алушты получил 2,5 года колонии строгого режима за фейки про российскую армию

Крымчанин получил реальный срок за фейки про Вооруженные силы РФ. Листовки, которыми мужчина обклеивал дома и остановки в Алуште, суд оценил в два с половиной года колонии строгого режима.



Как 24 октября сообщила пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю, 31-летний мужчина разбрасывал изготовленные в своей квартире листовки с заведомо ложной информацией по почтовым ящикам многоквартирных домов, расклеивал на улицах города и остановках общественного транспорта.

