Житель Алушты получил 2,5 года колонии строгого режима за фейки про российскую армию

Крымчанин получил реальный срок за фейки про Вооруженные силы РФ. Листовки, которыми мужчина обклеивал дома и остановки в Алуште, суд оценил в два с половиной года колонии строгого режима.
Как 24 октября сообщила пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю, 31-летний мужчина разбрасывал изготовленные в своей квартире листовки с заведомо ложной информацией по почтовым ящикам многоквартирных домов, расклеивал на улицах города и остановках общественного транспорта.
Алуштинский городской суд установил, что весной этого года мужчина расклеил на дорожных знаках и электрических столбах в Алуште листовки с фотографиями участника специальной военной операции, на которых также были указаны его фамилия и компрометирующие надписи.
О задержании крымчанина и возбуждении уголовного дела в апреле сообщал республиканский Следственный комитет, уточняя, что листовки изготавливались в квартире по улице 50 лет Октября. По данным СК, с сотрудником силовой структуры, который участвовал в СВО, мужчина был знаком лично, обклеив листовками и его дом.
Суд признал мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) и приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Вину осужденный не признал.