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    В Финский залив в районе форта «Константин» выпустили в воду 900 мальков сига

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    Почти 900 мальков сига было выпущено в Финский залив в Кронштадте, рядом с фортом «Константин». Это часть компенсационных мероприятий, которые выполняет «Группа ЛСР» в рамках крупных строительных проектов.

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    Место для выпуска молодняка сига было выбрано на основании научных исследований. Мальков доставили на форт «Константин» на специальном транспорте. Процесс проходил под контролем специалистов Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод».

    Рыбок выращивали по заказу компании в Новгородской области на Никольском заводе им. В. П. Врасского, основанном в 1854 году.

    — Икра инкубировалась с ноября по апрель, — рассказывает начальник отдела рыбоводства филиала ФГБУ «Главрыбвод» Юлия Булякулова. — Затем выклюнувшиеся личинки поместили в пруды с проточной водой на доращивание до 15 грамм. Спустя три-четыре года уже взрослые особи сами пойдут на нерест.

    В прошлом году благодаря «Группе ЛСР» уже выпускали в Неву и Ладожское озеро около 200 тыс. мальков лосося и палии, также сотрудники компании высадили 15 тыс. сосен и елей в Кингисеппском лесничестве.

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