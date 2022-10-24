Триллион и еще чуть-чуть. Беглов представил свое видение бюджета на 2022 год

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил свое видение бюджета на 2022 год. Как следует из губернаторской поправки к корректировке главного финансового документа, доходы Северной столицы в этом году составят 1,108 трлн рублей, расходы — 1,066 трлн рублей. Профицит составит 41,8 млрд рублей.



Таким образом, глава города увеличил как поступления, так и траты по сравнению с вариантом, который был заложен в изначальном проекте корректировки.