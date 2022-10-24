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    Триллион и еще чуть-чуть. Беглов представил свое видение бюджета на 2022 год

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов представил свое видение бюджета на 2022 год. Как следует из губернаторской поправки к корректировке главного финансового документа, доходы Северной столицы в этом году составят 1,108 трлн рублей, расходы — 1,066 трлн рублей. Профицит составит 41,8 млрд рублей.

    Таким образом, глава города увеличил как поступления, так и траты по сравнению с вариантом, который был заложен в изначальном проекте корректировки.

    Напомним, изначально утвержденный бюджет Петербурга предполагал доходы на уровне 890,8 млрд рублей, расходы — 971,5 млрд рублей. Дефицит — 80,7 млрд рублей.

    Согласно первому варианту корректировки, доходы должны достигнуть 1,07 трлн рублей, расходы — 1,045 трлн рублей, а профицит — 29,5 млрд рублей.

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