Турпоток в Санкт-Петербург увеличился почти на 20%

В Петербурге подвели предварительные итоги туристического сезона 2022 года. За минувшие девять месяцев турпоток в город достиг 6,4 млн и увеличился на 18,4% относительно того же периода в прошлом году. Ожидается, что по итогам года число гостей достигнет 7 млн. Влияние на этот результат оказали несколько проектов, которые сделали пребывание туристов в Петербурге комфортным, удобным и запоминающимся. Об этом 24 октября сообщает АТОР. Этим летом под девизом «Со мной в Петербурге ясно!» работала единственная в стране служба помощи туристам. Статистика запросов показала, что туристов интересуют не только известные достопримечательности, но и новые точки притяжения. Так, гости города спрашивали про «Остров фортов» в Кронштадте, «Новую Голландию» и «Севкабель Порт».

При поддержке комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга летом этого года запустили новые экскурсионные маршруты по системе Hop-On Hop-Off (принцип «вошел-вышел»). К ним относятся City Sightseeing Neva на теплоходах-кабриолетах, «Музейный маршрут» — от «Авроры» до Центрального военно-морского музея на скоростных тримаранах, а также «Нева и Финский залив» и «Северные острова дельты Невы» на двухпалубных теплоходах-ресторанах. Маршрутами воспользовались более 52 тыс. пассажиров. Летний сезон также дал старт традиции «Императорский полдень» — каждое воскресенье в 12:00, после выстрела из пушки с Нарышкина бастиона, во дворе Государственной академической капеллы проходило музыкальное мероприятие. Музыканты в парадной форме первой половины XIX века исполняли известные мелодии.



Комитет по развитию туризма и Городское туристско-информационное бюро организовали несколько крупных воркшопов и роуд-шоу в регионах России, странах СНГ, а также в городах Ближнего Востока и Азии. Петербург также принял масштабный информационный тур, в котором участвовали представители 110 турфирм со всей России. А в конце августа в Северной столице прошёл Международный воркшоп по медицинскому и оздоровительному туризму.

За время летнего туристического сезона в городе также состоялся ряд крупных мероприятий, например «Алые паруса», Военно-морской парад и Водный фестиваль, Фестиваль цветов к юбилею Петра Великого и Всероссийский день туризма.

