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    Природа раскрасила небо над Петербургом в цвета российского флага. Ещё оно было ярко-красным

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    2 комментария
    Фото: веб-камеры Петербурга
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    Небо над Петербургом вечером 24 октября приобрело ярко-красный цвет. Алый закат наблюдала супервидовая веб-камера.

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    Силуэты шпиля Петропавловского собора, птиц и вертолёта заметно выделяются на небосводе. На одном из кадров его расцветка чем-то напоминает российский триколор. Устрашающе выглядит огненный шар на другом снимке. Солнце на багряном фоне поспешно скрывается за горизонтом.

    Трансляцию с супервидовой веб-камеры можно увидеть на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург». Заходите, чтобы увидеть то, что пропустили другие.

    Фото: веб-камеры Петербурга

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    Комментарии 2

    ost-2124 Окт 2022 в 20:30
    Флаг то как то не увидел, только "кровавая заря поднималась над горизонтом"
    +0−0
    Ser_N077124 Окт 2022 в 19:56
    а завтра начинается коридор затмений...
    +0−0
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