Природа раскрасила небо над Петербургом в цвета российского флага. Ещё оно было ярко-красным

Силуэты шпиля Петропавловского собора, птиц и вертолёта заметно выделяются на небосводе. На одном из кадров его расцветка чем-то напоминает российский триколор. Устрашающе выглядит огненный шар на другом снимке. Солнце на багряном фоне поспешно скрывается за горизонтом.



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