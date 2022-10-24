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    Футбольные клубы Крыма начнут участвовать в российских соревнованиях со следующего года

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    1 комментарий

    Футбольные команды Севастополя и Крыма допустят до участия в официальных российских турнирах уже в 2023 году. Об этом 24 октября в своем телеграм-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона 2023–2024 годов. Кроме этого, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во всероссийских соревнованиях», — написал Развожаев.

    С 2015 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретили крымским клубам участвовать в российских соревнованиях.

    Судя по всему, крымские профессиональные команды начнут с третьего по силе дивизиона российского футбола — ФНЛ-2.

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    Комментарии 1

    VVM196224 Окт 2022 в 19:05
    РФС всё делает для отстранения клубов России от международных турниров.
    +2−0
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