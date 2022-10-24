Футбольные клубы Крыма начнут участвовать в российских соревнованиях со следующего года

Футбольные команды Севастополя и Крыма допустят до участия в официальных российских турнирах уже в 2023 году. Об этом 24 октября в своем телеграм-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



«Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых ФНЛ, начиная с сезона 2023–2024 годов. Кроме этого, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во всероссийских соревнованиях», — написал Развожаев.