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    Мобилизация

    Беглов урезал расходы на подготовку чиновников Смольного к мобилизации

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    4 комментария

    На подготовку чиновников к мобилизации в Петербурге потратят меньше, чем планировали. Как следует из губернаторской поправки к корректировке бюджета на 2022 год, расходы администрации губернатора по статье «мобилизационная подготовка исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» сократятся на 23 млн рублей.

    Изначально в бюджете на эти цели было заложено 118,8 млн рублей у администрации губернатора и еще 34 млн рублей — у комитета по законности. В отличие от администрации, комитету по законности траты снижать не стали. Таким образом общая сумма уменьшится на 15%.

    На прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов уволил главу мобилизационного управления администрации города Виктора Шевченко, а также председателя комитета по вопросам законности, безопасности и правопорядку Ольгу Аришину. В полномочия комитета по законности в числе прочего входит взаимодействие с органами военного управления по организации призыва на военную службу и допризывной подготовки.

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    Комментарии 4

    onotolich24 Окт 2022 в 19:41
    Из четырех вероятных чиновников мобилизуют только трех?
    +0−0
    непонятливый24 Окт 2022 в 18:11
    Я понял так,что чиновников Смольного ( а это несколько дивизий) отравляют освобождать соседнее государство.Но вместо учебных штыковых атак и марш-бросков они перед отправкой на позиции прослушают напутственную молитву- с Богом,вперед!
    +0−0
    aborigenSPB24 Окт 2022 в 18:06
    А зачем чиновников готовить к мобилизации, если они в ней не участвуют?
    Или Фонтанке надо научиться заголовки писать или сообщить, сколько чиновников мобилизировались🎖️
    +6−0
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