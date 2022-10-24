Беглов урезал расходы на подготовку чиновников Смольного к мобилизации

На подготовку чиновников к мобилизации в Петербурге потратят меньше, чем планировали. Как следует из губернаторской поправки к корректировке бюджета на 2022 год, расходы администрации губернатора по статье «мобилизационная подготовка исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» сократятся на 23 млн рублей.

Изначально в бюджете на эти цели было заложено 118,8 млн рублей у администрации губернатора и еще 34 млн рублей — у комитета по законности. В отличие от администрации, комитету по законности траты снижать не стали. Таким образом общая сумма уменьшится на 15%.