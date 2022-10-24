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    В Петербурге мужчина не дождался повестки и пришёл в военкомат с пистолетом

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    3 комментария

    Вооружённого мужчину задержали в военном комиссариате Красногвардейского района Петербурга. Об этом 24 октября сообщили в ГУ Росгвардии по городу и области.

    Посетитель с пистолетом объявился в здании на Республиканской улице накануне. Сотрудники военкомата незамедлительно сообщили о нём в правоохранительные органы. Оружие, которое оказалось «дамским» и травматическим, 36-летний мужчина только демонстрировал.

    Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга
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    Завидев росгвардейцев и наряд патрульно-постовой службы полиции, нарушитель спокойствия бросил пистолет на пол.

    В Росгвардии уточнили, что мужчина уже попадался на мелком хулиганстве. Его доставили в отдел полиции. Владелицей травматического пистолета оказалась его сожительница, её привлекли к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.

    По предварительным данным «Фонтанки», 36-летний задержанный явился в военкомат добровольцем.

    Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга

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    Комментарии 3

    nickson6024 Окт 2022 в 19:49
    "В Петербурге мужчина не дождался повестки и пришёл в военкомат с пистолетом"... Видимо, чтобы её потребовать?
    +0−0
    sakorol24 Окт 2022 в 19:30
    ну и отправить его на фронт со своим оружием
    +2−0
    Slava_Rossii224 Окт 2022 в 18:25
    Тут патриот сам и даже уже с оружием приходит, а власть недовольна, и ловит работяг у парадных. Где логика?
    +7−1
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