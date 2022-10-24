В Петербурге мужчина не дождался повестки и пришёл в военкомат с пистолетом

Вооружённого мужчину задержали в военном комиссариате Красногвардейского района Петербурга. Об этом 24 октября сообщили в ГУ Росгвардии по городу и области.



Посетитель с пистолетом объявился в здании на Республиканской улице накануне. Сотрудники военкомата незамедлительно сообщили о нём в правоохранительные органы. Оружие, которое оказалось «дамским» и травматическим, 36-летний мужчина только демонстрировал.