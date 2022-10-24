В Петербурге мужчина не дождался повестки и пришёл в военкомат с пистолетом

Вооружённого мужчину задержали в военном комиссариате Красногвардейского района Петербурга. Об этом 24 октября сообщили в ГУ Росгвардии по городу и области.
Посетитель с пистолетом объявился в здании на Республиканской улице накануне. Сотрудники военкомата незамедлительно сообщили о нём в правоохранительные органы. Оружие, которое оказалось «дамским» и травматическим, 36-летний мужчина только демонстрировал.
Завидев росгвардейцев и наряд патрульно-постовой службы полиции, нарушитель спокойствия бросил пистолет на пол.
В Росгвардии уточнили, что мужчина уже попадался на мелком хулиганстве. Его доставили в отдел полиции. Владелицей травматического пистолета оказалась его сожительница, её привлекли к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.
По предварительным данным «Фонтанки», 36-летний задержанный явился в военкомат добровольцем.