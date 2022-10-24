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    Мишустин рассказал о структуре и сферах ответственности в Координационном совете по обеспечению войск

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    В понедельник, 24 октября, прошло заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск. На нем премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об обязанностях членов и задачах перед ними.

    • Министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, средств связи, вещевого имущества военнослужащих;
    • Зампред главы правительства Дмитрий Григоренко будет курировать вопросы нормативно-правовой, финансовой основы и общий свод;
    • Мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать меры по безопасности в субъектах России;

    • Члены КС займутся обеспечением военных РФ лекарствами, медицинскими изделиями и питанием.

    Мишустин отметил, что во вторник, 25 октября, пройдет встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой необходимо доложить о шагах по обратной связи с мобилизованными, в том числе и с их семьями, в части своевременного и корректного начисления денежного содержания.

    Также премьер-министр РФ уточнил, что рабочие группы еще формируются.

    «Все обозначенные мной направления нужно учитывать при окончательном формировании рабочих групп, чтобы доложить Президенту о готовности совета приступить к решению поставленных в указе задач», — сказал он.

    Президент РФ Владимир Путин подписал 21 октября Указ о Координационном совете (КС) по обеспечению потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов.

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    Комментарии 1

    Kostyn24 Окт 2022 в 17:41
    Мишустин технолог, главная его задача обеспечение рецептуры продукта.
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