Мишустин рассказал о структуре и сферах ответственности в Координационном совете по обеспечению войск

В понедельник, 24 октября, прошло заседание Координационного совета по обеспечению потребностей войск. На нем премьер-министр Михаил Мишустин рассказал об обязанностях членов и задачах перед ними.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров будет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, средств связи, вещевого имущества военнослужащих;

Зампред главы правительства Дмитрий Григоренко будет курировать вопросы нормативно-правовой, финансовой основы и общий свод;

Мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать меры по безопасности в субъектах России;





Члены КС займутся обеспечением военных РФ лекарствами, медицинскими изделиями и питанием.

Мишустин отметил, что во вторник, 25 октября, пройдет встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой необходимо доложить о шагах по обратной связи с мобилизованными, в том числе и с их семьями, в части своевременного и корректного начисления денежного содержания.