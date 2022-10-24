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    Литературовед расскажет о русском писателе между позором и бессмертием

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    Во вторник, 2 ноября, в «Буквоеде» на Невском, 46 специалист по творчеству Сергея Довлатова Михаил Хлебников прочитает лекцию о писателе под названием «Довлатов. Русский писатель между позором и бессмертием».

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    Мог бы Довлатов стать «правильным советским писателем»? Кто такой «правильный советский писатель»? Есть ли вообще архетип русского писателя? На все эти вопросы постарается ответить Михаил Хлебников, постоянный автор «Литературной газеты», «Вопросов литературы», «Сибирских огней», автор книг «Большая чи(с)тка» и «Союз и Довлатов. Подробно и приблизительно».

    Также Хлебников расскажет о том, как отъезд из страны повлиял на Довлатова и какую модель поведения писателя в эмиграции он выбрал — пророка, бунтаря или обычного гения.

    Начало встречи в 19:00.

    16+

    Елена Васильева

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