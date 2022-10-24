    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, зап

    762мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.2eur59.84

    Особенности парнасской парковки: «Логан» забрался на бетонный забор на Гаврилина

    1984
    3 комментария

    Водитель легкового автомобиля на севере Петербурга поразил своим мастерством парковки прохожих, автомобилистов и, вероятно, сотрудников ДПС. Чудеса парковки на Парнасе удивляют пользователей в соцсетях уже вторую неделю.

    Необычную автоинсталляцию заметили 24 октября возле одного из домов на улице Валерия Гаврилина. На фото, опубликованных в группе «Мегаполис+», видно, что Renault Logan задом наехал на металлический забор, ограждавший газон, а затем вместе с ним — на бетонный забор контейнерной площадки. В итоге машина встала на металлической ограде, как на подставке.

    «Не знал, что «Логан» так может», — удивляется в комментариях участник группы Александр. Судя по фото, инспекторы ДПС трюк тоже оценили.

    Ровно неделю назад в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» публиковали фото еще одной «мастерской» парковки на Парнасе, хотя и не такой впечатляющей. Тогда водитель кроссовера Hyundai заехал передним колесом на бетонную полусферу, и так и оставил машину в наклоненном состоянии и с одним колесом в воздухе, вдобавок полностью перегородив тротуар.

    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    26152900124 Окт 2022 в 17:41
    Что логан, что крета - все едино
    +0−0
    28002970724 Окт 2022 в 17:23
    Этой новости полтора года. В апреле 2021 года это было.
    +0−0
    своих не бросаем24 Окт 2022 в 17:05
    для калхозников это норм
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close