Особенности парнасской парковки: «Логан» забрался на бетонный забор на Гаврилина

Водитель легкового автомобиля на севере Петербурга поразил своим мастерством парковки прохожих, автомобилистов и, вероятно, сотрудников ДПС. Чудеса парковки на Парнасе удивляют пользователей в соцсетях уже вторую неделю.
Необычную автоинсталляцию заметили 24 октября возле одного из домов на улице Валерия Гаврилина. На фото, опубликованных в группе «Мегаполис+», видно, что Renault Logan задом наехал на металлический забор, ограждавший газон, а затем вместе с ним — на бетонный забор контейнерной площадки. В итоге машина встала на металлической ограде, как на подставке.
«Не знал, что «Логан» так может», — удивляется в комментариях участник группы Александр. Судя по фото, инспекторы ДПС трюк тоже оценили.
Ровно неделю назад в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» публиковали фото еще одной «мастерской» парковки на Парнасе, хотя и не такой впечатляющей. Тогда водитель кроссовера Hyundai заехал передним колесом на бетонную полусферу, и так и оставил машину в наклоненном состоянии и с одним колесом в воздухе, вдобавок полностью перегородив тротуар.