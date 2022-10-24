    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, зап

    762мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.2eur59.84

    Музеи

    Выставки

    Эрмитаж переносит вход в Восточное крыло Главного штаба. Теперь будет понятнее и красивее

    3637
    обсудить

    Государственный Эрмитаж переносит вход в Восточное крыло Главного штаба: с 25 октября туда можно будет войти прямо из-под арки Главного штаба, а не с площади, как раньше.

    «Обновлённая входная зона позволит посетителям сразу попадать к билетным кассам и турникетам, а также обращаться за помощью к администраторам», — объясняют причины в музее.

    Музей напоминает, что в Главном штабе представлены коллекции западноевропейского искусства XIX–XXI веков. Можно также осмотреть парадные апартаменты квартиры министра иностранных дел К. В. Нессельроде и экспозицию «Музей гвардии», которая рассказывает об истории элитных частей российского воинства. На четвертом этаже музея находится Галерея памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых.

    Вход для основной категории посетителей — 500 рублей, для льготников доступны бесплатные входные билеты.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close