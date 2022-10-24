Эрмитаж переносит вход в Восточное крыло Главного штаба. Теперь будет понятнее и красивее

Государственный Эрмитаж переносит вход в Восточное крыло Главного штаба: с 25 октября туда можно будет войти прямо из-под арки Главного штаба, а не с площади, как раньше.
«Обновлённая входная зона позволит посетителям сразу попадать к билетным кассам и турникетам, а также обращаться за помощью к администраторам», — объясняют причины в музее.
Музей напоминает, что в Главном штабе представлены коллекции западноевропейского искусства XIX–XXI веков. Можно также осмотреть парадные апартаменты квартиры министра иностранных дел К. В. Нессельроде и экспозицию «Музей гвардии», которая рассказывает об истории элитных частей российского воинства. На четвертом этаже музея находится Галерея памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых.
Вход для основной категории посетителей — 500 рублей, для льготников доступны бесплатные входные билеты.