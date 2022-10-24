В магазине на Стачек женщина ответила на подозрения в краже погромом и дефиле в нижнем белье

Заподозренная в краже посетительница магазина в Кировском районе была столь возмущена недоверием, что сначала устроила погром, а после устроила дефиле в нижнем белье. Дух авантюризма в даме подогрел алкоголь. В таком виде она и встретила сотрудников Росгвардии, которые не поддались на чары и сопроводили женщину в отдел полиции.
ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
Как сообщили 24 октября в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и области, конфликт произошел накануне в торговом центре на проспекте Стачек. Администрация магазина не обрадовалась покупательнице, которая была похожа на женщину, ранее укравшую пледы и одежду. В пользу продавцов говорили и записи камер видеонаблюдения. В ответ гостья начала сбрасывать на пол коробки с настольными играми, а после разделась до нижнего белья. Работники торговой точки нажали на тревожную кнопку.
Наряд вневедомственной охраны прибыл через несколько минут, задержал скандалистку и доставил в 64-й отдел полиции для выяснения обстоятельств и установления ее причастности к совершению кражи.