    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, зап

    762мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.2eur59.84

    В магазине на Стачек женщина ответила на подозрения в краже погромом и дефиле в нижнем белье

    1940
    2 комментария

    Заподозренная в краже посетительница магазина в Кировском районе была столь возмущена недоверием, что сначала устроила погром, а после устроила дефиле в нижнем белье. Дух авантюризма в даме подогрел алкоголь. В таком виде она и встретила сотрудников Росгвардии, которые не поддались на чары и сопроводили женщину в отдел полиции.

    ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

    Как сообщили 24 октября в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и области, конфликт произошел накануне в торговом центре на проспекте Стачек. Администрация магазина не обрадовалась покупательнице, которая была похожа на женщину, ранее укравшую пледы и одежду. В пользу продавцов говорили и записи камер видеонаблюдения. В ответ гостья начала сбрасывать на пол коробки с настольными играми, а после разделась до нижнего белья. Работники торговой точки нажали на тревожную кнопку.

    Наряд вневедомственной охраны прибыл через несколько минут, задержал скандалистку и доставил в 64-й отдел полиции для выяснения обстоятельств и установления ее причастности к совершению кражи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    Dud24 Окт 2022 в 17:47
    Теперь осенние обострения....
    +0−0
    26078160124 Окт 2022 в 17:39
    Интересно, чем продолжилось в отделе?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close