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    В Пермском крае молодой человек с ножом попытался пробраться в школу

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    2 комментария

    В школу Пермского края попытался проникнуть молодой человек с ножом, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Пострадавших нет. Об этом 24 октября пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Чайковского городского округа.

    Сначала агрессивный юноша попытался попасть в школу через центральную дверь, но она была закрыта. Молодой человек какое-то время пинал дверь, а затем обошел здание и попал в школу, повредив запасной вход. Там его сразу же задержали сотрудники Росгвардии.

    «Их вызвал охранник, нажав кнопку тревожного вызова. Учеников возле запасного выхода не было», — уточнили в администрации.

    Сейчас мужчину задержали, проводятся доследственные мероприятия.

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    Комментарии 2

    ӦВВӦ24 Окт 2022 в 16:59
    Что ж вы все к детям лезете, психозники??
    +1−1
    lexandr_5e4ce78957e8424 Окт 2022 в 16:27
    судя по стаье, он не пробирался, а вламывался
    +1−0
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