В Пермском крае молодой человек с ножом попытался пробраться в школу

В школу Пермского края попытался проникнуть молодой человек с ножом, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Пострадавших нет. Об этом 24 октября пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Чайковского городского округа.

Сначала агрессивный юноша попытался попасть в школу через центральную дверь, но она была закрыта. Молодой человек какое-то время пинал дверь, а затем обошел здание и попал в школу, повредив запасной вход. Там его сразу же задержали сотрудники Росгвардии.