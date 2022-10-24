В Подмосковье с ножом напали на известную художницу. Налетчик оставил ей порез на шее

Уголовное дело по статье «Разбой» возбуждено после нападения на дом художницы Галины Быстрицкой в деревне Подолино.



Как сообщает прокуратура Московской области 24 октября, неустановленный пока мужчина проник на участок, где стоит дом художницы. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, он забрал у нее крупную сумму денег.



Сама художница рассказала изданию MS1.RU, что нападение на нее произошло, когда она заходила в гараж. Злодей повалил её на пол и, приставив нож к горлу, потребовал отдать деньги. У нее осталась рана на шее.

