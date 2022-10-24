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    Петербурженка ударила ножом мужчину, пнувшего котёнка

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    8 комментариев

    Жительница Кировского района Петербурга оказалась на скамье подсудимых после того, как встала на защиту котёнка. О приговоре 24 октября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Кировский райсуд признал Антонину Комиссарову виновной в причинении тяжкого вреда здоровью. Ударом ножа закончился её спор с другом, с которым женщина делит комнату в коммунальной квартире и растит котёнка.

    Утром 26 января она застала нетрезвого соседа за воспитанием общего любимца. Со слов подсудимой, тот швырял, пинал, бил котёнка головой и оставался глух к замечаниям и требованиям прекратить. Перепалка продолжилась на пороге, когда мужчина надел куртку и собирался уходить. В ответ на претензии он схватил подругу за волосы, она дотянулась до ножа. Удар пришёлся в бедро.

    По словам Комиссаровой, опомнившись, она сразу же вызвала скорую и до приезда медиков пыталась привести пострадавшего в чувство и остановить кровь.

    Этим, судя по всему, конфликт был исчерпан.

    «Потерпевшему принесла свои извинения, осуществляла за ним уход, как в больнице, так и дома, они примирились и продолжают совместно с потерпевшим проживать, с их котенком ничего не произошло, он уже вырос и продолжает проживать вместе с ними», — сообщили в пресс-службе судов.

    Кировский райсуд воспитание кота мужчине не доверил. Комиссаровой назначили год лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. После приговора женщина вернулась к коту и другу.

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    Комментарии 8

    ***_12324 Окт 2022 в 17:05
    Опять грустная история про котика.
    +0−0
    AlBerkut24 Окт 2022 в 17:00
    Милые бранятся - только тешатся.
    Ну пока в очередной раз в руках не окажется ножик......
    +0−0
    DanCitizen24 Окт 2022 в 16:44
    Будни Рассеи...
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