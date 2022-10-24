Петербурженка ударила ножом мужчину, пнувшего котёнка

Жительница Кировского района Петербурга оказалась на скамье подсудимых после того, как встала на защиту котёнка. О приговоре 24 октября сообщает объединённая пресс-служба судов города.



Кировский райсуд признал Антонину Комиссарову виновной в причинении тяжкого вреда здоровью. Ударом ножа закончился её спор с другом, с которым женщина делит комнату в коммунальной квартире и растит котёнка.



Утром 26 января она застала нетрезвого соседа за воспитанием общего любимца. Со слов подсудимой, тот швырял, пинал, бил котёнка головой и оставался глух к замечаниям и требованиям прекратить. Перепалка продолжилась на пороге, когда мужчина надел куртку и собирался уходить. В ответ на претензии он схватил подругу за волосы, она дотянулась до ножа. Удар пришёлся в бедро.

